Abifestival: Gummistiefel statt Sonnenbrille

Lingen. Den Anfang am Freitagnachmittag machte die achtköpfige Reggaeband Young Tree. Doch das Genre war an diesem Wochenende eine Ausnahme. „In diesem Jahr ist das Line-Up sehr Rap und Hip-Hop lastig“, sagt Gero Schoppe vom Medienteam. Doch die Besucher stört das wohl wenig. Im Gegenteil. Denn schon am Freitagabend steht das große Highlight des diesjährigen Abifestivals auf der Bühne: Der deutsch-libanesische Rapper MoTrip. Zum Auftritt des 29-Jährigen kamen – nicht zuletzt des aufklarenden Himmels wegen – noch zahlreiche Last-Minute-Tagesbesucher.

Bildergalerie Abifestival 2017 in Lingen / © Larissa Rehbock © Larissa Rehbock © Larissa Rehbock © Larissa Rehbock © Larissa Rehbock © Larissa Rehbock © Larissa Rehbock © Larissa Rehbock © Larissa Rehbock © Larissa Rehbock © Larissa Rehbock © Larissa Rehbock © Larissa Rehbock © Larissa Rehbock © Larissa Rehbock © Larissa Rehbock © Larissa Rehbock © Larissa Rehbock © Larissa Rehbock © Larissa Rehbock © Larissa Rehbock © Larissa Rehbock © Larissa Rehbock © Larissa Rehbock © Larissa Rehbock © Larissa Rehbock © Larissa Rehbock © Larissa Rehbock © Larissa Rehbock © Larissa Rehbock © Larissa Rehbock © Larissa Rehbock © Larissa Rehbock

„MoTrip war ziemlich geil. Ich habe ihn jetzt das sechste Mal live gesehen. Das haben die Organisatoren echt toll hinbekommen“, lobt Pierre Stockert aus Nordhorn. Und auch auf dem Abifestival war der 18-Jährige schon öfters: „Es ist echt cool, so ein Festival in der Nähe zu haben. Es ist immer super entspannt hier in Lingen und mit der After-Show-Party kann man einfach durchmachen und weiter feiern.“

Denn nach den Hauptacts auf der Bühne gehen die Lichter in Lingen noch lange nicht aus. Bis in die frühen Morgenstunden sorgen lokale DJs auf der After-Show-Bühne für ausgelassene Stimmung. Eine Neuheit in diesem Jahr war auch eine dritte Bühne, direkt zwischen den Zelten der Besucher. Dort legte das Emsländische DJ-Duo Under Ems auf – und so kamen auch Freunde des guten Electros voll auf ihre Kosten.

Das Konzept „umsonst & draußen“ lockt viele Besucher. Denn es sind nicht nur die Acts, auf die sich die Besucher freuen, sondern vielmehr die familiäre Stimmung. Das findet auch der 20-Jährige Karsten Wilmink aus Nordhorn: „Man trifft hier super viele Bekannte und Freunde, das ist das Schöne am Abifestival – da hält man auch die paar Regenschauer aus.“

Und das Durchhaltevermögen der Besucher wurde belohnt: Pünktlich zum Auftritt der Indie-Rock-Band The Bloom zeigte sich die Sonne noch einmal von ihrer schönsten Seite. So konnten die Gummistiefel endlich ausgezogen und die Sonnenbrillen aufgesetzt werden.

Und so entschlossen sich noch weitere Freunde des deutschen Raps für einen spontanen Abstecher nach Lingen. Denn auch am zweiten Festivalabend konnten sich die Headliner sehen lassen. Neben Ali As, der unter anderem mit der deutschen Sängerin Namika den Hit „Lass sie tanzen“ hatte, standen auch Maeckes & Die Katastrophen auf der Bühne. Als Teil der Gruppe Die Orsons spielte Maeckes, der mit bürgerlichem Namen Markus Winter heißt, schon beim Hurricane, Rock am Ring oder auch beim Splash. Kein Wunder, dass es sich der 34-jährige Rapper nicht nehmen ließ, einige seiner bekannten Songs wie „Jetzt“ zu spielen. Die Fans sangen textsicher mit.

Mit dem deutschen Hip-Hop Duo Audio88 & Yassin ging das Abifestival 2017 zu Ende. „Wir werden die nächsten Tage viel mit den Aufräumarbeiten zu tun haben“, sagt Gero Schoppe. Denn was die Besucher oft nicht mitbekommen: 480 ehrenamtliche Helfer sorgen für einen reibungslosen Ablauf.

Da seit einigen Jahren das Interesse der Abiturienten für das Festival abgenommen hat, waren in diesem Jahr erstmalig auch Nicht-Abiturienten als Helfer im Einsatz: „Das hat wirklich super geklappt. Ich hoffe, dass die Beteiligung im kommenden Jahr genau so zahlreich sein wird“, meint Schoppe und zieht eine positive Bilanz: „Das Wetter hätte wirklich noch schlimmer sein können und zu den Hauptacts sind noch viele Tagesbesucher gekommen, das freut uns sehr.“

Bleibt die Frage, wie lange das Festival dem Motto „umsonst & draußen“ treu bleiben kann. „Wir hatten vergangenes Jahr ein kleines finanzielles Loch. Dafür war das Jahr davor ganz gut. Das ist natürlich immer wetterabhängig. Aber ich kann und möchte keine Prognose geben, wie lang das Abifestival noch kostenlos bleibt. Ich hoffe, dass es so lang geht wie möglich“, sagt Schoppe.

Karte

Zelte und Planen hielten die Fans trocken: Foto: Rehbock