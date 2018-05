Abifestival 2018 in Lingen abgesagt

Laut der Pressemitteilung ist für das Abifestival eine einjährige Pause angedacht. Am 15. und 16. Juni hätte die Musikveranstaltung zum 27. Mal stattfinden sollen. Stattdessen wollen sich die Organisatoren an diesen Tagen nun intensiv mit der Fortführung im Jahr 2019 beschäftigen.

„In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am vergangenen Sonntag haben wir uns als Organisationsteam deutlich machen müssen, dass eine Durchführung des Festivals in diesem Jahr unter den aktuellen Umständen nicht möglich ist“, wird die erste Vorsitzende des Abifestival-Vereins, Gesa Witzleben, zitiert. Die Entscheidung, dass die Kultveranstaltung in diesem Jahr pausiert, sei mehrheitlich im Verein getroffen worden.

Der Grund für die Absage? Nach intensiven Bemühungen und dem Ansprechen verschiedener Akteure sei die Lücke in der ehrenamtlichen Helferstruktur noch zu groß, um die sichere Durchführung des Festivals garantieren zu können, schreiben die Organisatoren. „Die Öffnung auf neue Helferkreise hat nicht den gewünschten Erfolg erzielt. Eine Unterstützung durch externes Personal ist finanziell nicht zu stemmen“, teilt die Vorsitzende weiter mit.

Zum Hintergrund: Das Abifestival wurde bis 2016 vom jeweils aktuellen Abiturjahrgang organisiert. Dies gestaltete sich aufgrund gestiegener Auflagen für die Veranstaltung, der jüngeren Abiturienten durch G8 sowie wegen des immer weiter sinkenden Interesses der Schüler als immer schwieriger. Deshalb ist in Zusammenarbeit mit dem Abifestival-Förderverein nach dem Festival 2016 entschieden worden, den Verein Abifestival seit 1981, in dem bis dato nur Abiturienten Mitglied sein durften, für alle Interessierten zu öffnen. Dieser Entscheidung vorweg gegangen waren kontroverse Diskussionen in beiden Vereinen.

2017 gelang es unter großen Anstrengungen, genügend Helfer zu gewinnen – auch wenn schon Kritik an der geringen Beteiligung des aktuellen Abitur-Jahrgangs laut wurde. In diesem Jahr allerdings bleiben die helfenden Hände aus, und so bliebe als letzte Konsequenz, die Handbremse zu ziehen, heißt es in der Mitteilung der Organisatoren. Die Auswirkungen für den Verein sollen so begrenzt werden: Zum jetzigen Zeitpunkt sei eine Absage für den Abifestival- sowie auch für den Förderverein finanziell noch möglich. Vertragsstrafen werden aber auch so nicht ausbleiben.

Die notwendigen Schritte für die Absage seien bereits mit der Stadt Lingen und allen weiteren Beteiligten abgestimmt worden. Die gute Zusammenarbeit mit der Ordnungsbehörde solle auch die Basis für die Zukunft bilden, betonen die Organisatoren. Bereits jetzt beginne aber die Planung des Festivals 2019, das neu ausgerichtet werden soll. Für neue Werbepartner und mögliche Helfer soll es attraktiver werden. Der Tenor der Mitgliederversammlung sei deutlich gewesen: „Wir kommen 2019 mit dem Abifestival zurück“.