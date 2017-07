72 Azubis haben jetzt ihren Gesellenbrief in der Tasche

Osnabrück/Grafschaft Bentheim Bei ihrer Lossprechung erhielten jetzt 72 ehemalige Auszubildende der Druck- und Medienberufe in der IHK in Osnabrück ihre Abschlusszeugnisse. Karin Höptner, die die Druck- und Medienberufe bei der IHK betreut, begrüßte die Anwesenden und dankte den Ausbildungsbetrieben mit ihren Ausbildern für die hohe Ausbildungsqualität und den Berufsschullehrern sowie den ehrenamtlichen Prüfern für ihren unermüdlichen Einsatz und die gute Zusammenarbeit mit der IHK.

Hans Otto, Vorsitzender des IHK-Prüfungsausschusses für Mediengestalter, überreichte den 59 Mediengestaltern Digital und Print (sechs in der Fachrichtung Beratung und Planung, 47 in der Fachrichtung Gestaltung und Technik sowie sechs in der Fachrichtung Konzeption und Visualisierung) ihre Zeugnisse. Außerdem erhielten zwei Fachpraktiker Drucktechnik, zwei Medientechnologen Druckverarbeitung und neun Medientechnologen Druck ihre IHK-Zeugnisse.

Folgende Auszubildende von Grafschafter Betrieben haben erfolgreich abgeschlossen: Mediengestalter Digital und Print - Gestaltung und Technik: Marvin Nils Moggert (beide b j freiSign Werbeagentur GmbH, Nordhorn), Anja Peters (ENO - Telecom GmbH, Nordhorn), Marie Heilemann (Giro Werbedesign GmbH, Nordhorn), Jesco Kettler (Graphische Betriebe Kip GmbH + Co. KG, Neuenhaus), Christian Grüner (van den Hooven CAD - Plot Service GmbH, Nordhorn), Maik Arink (u.d.e united design ensemble GmbH, Nordhorn); Mediengestalter Digital und Print - Konzeption und Visualisierung: Felix Münchow (Van Nes/Büro für Gestaltung, Nordhorn).

