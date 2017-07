3500 Euro für das Stonerock-Festival

gam Bad Bentheim. Einen Scheck in Höhe von 3500 Euro haben Walter Fröhlich, Leiter der Geschäftsstelle der Volksbank Bad Bentheim, und Andreas Kinser, Vorstand der Grafschafter Volksbanken, am Freitagnachmittag dem Unabhängigen Jugendhaus Bad Bentheim übergeben. Das Geld ist für das Stonerock-Festival, das am Sonnabend, 29. Juli, stattfindet, bestimmt. „Knapp 50.000 Euro ist das Gesamtvolumen für das Festival“, sagt Fabian Bitter, Vorsitzender des Vereins. Die Spende wird für laufende Kosten verwendet.

