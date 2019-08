Zwei Tickets fürs Straßenkulturfest abgreifen

Nordhorn Am Freitag, 30. und Samstag, 31. August heißt es wieder: „Nordhorn staunt + lacht“ beim 29. „Internationalen Straßenkulturfest Nordhorn“. Jeweils um 20 Uhr im Zirkuszelt auf dem Nordhorner Neumarkt werden nationale und internationale Künstler bei den Varieté-Galaabenden das Publikum mit Magie, Artistik und Humor begeistern.

Der Ticketvorverkauf für die Galaveranstaltungen beginnt am Samstag, 10. August, beim Männermode-Spezialisten „engbers“ in der Hauptstraße. Die Tickets kosten jeweils 23 Euro. Mit GN-Card gibt es 2 Euro Ermäßigung für maximal zwei Karten..

Exklusiv für GN-Card-Inhaber verlosen wir zwei Freikarten für die Gala am Freitag, 30. August. Rufen Sie einfach bis zum 12. August an unter Telefon 0137 9796409 (50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können stark abweichen) und geben Sie als Lösung das Stichwort „Straßenkulturfest“ an. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.