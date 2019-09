Zwei Euro Rabatt bei der Wanderwoche Bad Bentheim

Bad Bentheim Veranstaltet wird die Wanderwoche Bad Bentheim auch dieses Jahr wieder von der Touristinformation Bad Bentheim und dem Verkehrs- und Kulturverein. Die Wanderungen führen vorbei an den alten Sandsteinbrüchen bis hin zu Moor- und Heidelandschaften, für Naturbegeisterte genau das Richtige. Die Längen und die Startpunkte der Routen variieren dabei, beginnen aber alle in Bad Bentheim. Unterwegs werden die Teilnehmer versorgt mit einem Lunchpaket zur Stärkung.

Fehlt die Zeit für eine komplette Tagestour, kann man kürzere Ausflüge antreten, wie beispielsweise die erste Tour am Montag, 1. Oktober, die mit circa acht Kilometern die kürzeste der Woche ist. Wer die längste Strecke am Samstag, 6. Oktober, mit circa 20 Kilometern mitmachen möchte, kann im Bentheimer Wald mit atemberaubender Natur rechnen.

Die Teilnahmegebühr liegt bei 13 Euro pro Person für eine Tagestour. Mit GN-Card gibt es eine Ermäßigung von 2 Euro pro Wanderung. Am 4. Oktober geht es in die Niederlande, wo die Hin- und Rückfahrt mit dem Zug erfolgt. Die Preise für das Zugticket kosten circa 4,30 Euro pro Person. Die Touren können im Vorfeld gebucht werden. Weitere Informationen gibt es in der Touristinformation in Bad Bentheim, Telefon 05922 98330 oder auf www.badbentheim.de.