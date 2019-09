Zum Konzert in die Elbphilharmonie

Mit der GN-Card on Tour heißt es am Sonntag und Montag, 10. und 11. November. Es geht in die Hansestadt Hamburg. Höhepunkt ist der Besuch eines Konzerts für Freunde des Jazz in der Elbphilharmonie am Abend des Anreisetages.

Blue Note, das ist unwidersprochen das stilprägendste und wichtigste Plattenlabel des Jazz. Und das sowohl in musikalischer wie auch hinsichtlich seines Cover Artworks. Vor 80 Jahren gründeten die deutschen Immigranten Alfred Lion und Francis Wolff in New York die legendäre Schmiede – Grund genug für Siggi Loch, Gründer des Jazzlabels ACT, dem Jubiläum eine Band zu kuratieren, die dem Motto der zwei Enthusiasten folgt: „It must schwing„. Unter dem Titel werden „The Jazz Animals“ als eine Supergroup des Genres, Klassiker aus der goldenen Phase des Hauses Blue Note präsentieren – von Sidney Bechet über Bud Powell, John Coltrane, Horace Silver, Art Blakey, Thelonius Monk, Cannonball Adderley, Miles Davis, Lee Morgan, Herbie Hancock bis zu Wayne Shorter.

Das Programm wird durch eine Stadtrundfahrt und Hafenrundfahrt am An- beziehungsweise Abreisetag abgerundet. Untergebracht sind die Reisenden im Drei-Sterne-Hotel Quality Hotel Ambassador Hamburg.

Weitere Informationen und Buchung beim Reisebüro Richters, Bentheimer Straße 27, 48529 Nordhorn, Telefon 05921 88430.