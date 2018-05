Zelten im Badepark Bad Bentheim

gn Bad Bentheim. Schon morgens ab 10 Uhr können die Familien bereits ihre Zelte aufbauen. Sowohl das Freibad mit Wasserspielplatz und Sprungturm als auch das Erlebnisbad mit seiner 60 Meter langen Daylight-Rutsche und Schaukelgrotte laden zu jeder Menge Wasserspaß ein. Nachmittags bietet der Badepark den Kindern einen Workshop an.

Am Abend wird der Grill auf der Terrasse angeheizt: Es warten leckere Salate, Kartoffelecken und Bratwürstchen auf die hungrigen Camper. Danach geht die abenteuerliche Spukwanderung los und die Kleinen können den Großen in düsteren Ecken so richtig Angst einjagen. Zurück im Camp klingt der Abend nun für alle entspannt am Lagerfeuer mit selbstgebackenem Stockbrot aus.

Ausgeschlafen wartet am nächsten Morgen schon ein schmackhaftes Frühstück auf die Gäste. Und als Clou öffnet der Badepark an diesem Tag für die Camper eine Stunde eher. Am Sonntag kann noch bis 18 Uhr im Badepark gezeltet werden.

Der Preis inklusive freiem Eintritt an beiden Tagen, Grillabend (exklusive Getränke) und gemütlichem Frühstück (inklusive kalter und warmer Getränke) beträgt für Kinder von vier bis einschließlich 17 Jahren 22,50 Euro und für Erwachsene 27,50 Euro. Bei Vorlage der GN-Card gibt es zehn Prozent Rabatt. Anmeldungen unter auf www.badepark-bentheim.de, Infos unter 05922 999450 oder info@badepark-bentheim.de.