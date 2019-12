Zehnmal freier Eintritt zu Cello-Duo-Konzert

Bad Bentheim Am Sonntag, 15. Dezember, 15.30 Uhr ist das Cello-Duo „Les Cordes Sympathiques“ in Hennekens Hof zu Gast. Marije Toenink und Jorin Jorden spielen Werke von Paganini, Popper, Klengel, Ysaye, Dvorak, Mendelssohn und Offenbach.

Zwei Celli, das sind acht Saiten und ungeahnte klangliche Möglichkeiten, vom Bass bis in höchste Höhen, von Barock bis Rock, von Popper bis Paganini. Die Zuschauer sind aufgerufen, sich von den Musikern entführen zu lassen in die reichen Ausdruckswelten und Klangpaletten des Cellos, das immer wieder als das Instrument beschrieben wird, das der menschlichen Stimme am nächsten ist.

„Les Cordes Sympathiques“ ist ein musikalischer Leckerbissen nicht nur für Cellisten. Klassiker des Cellorepertoires sind ebenso zu hören wie eigens für das Duo geschriebene Kompositionen. „Les Cordes Sympathiques“ sind Jorin Jorden (unter anderem Lehrbeauftragter für Cello an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover und ehemaliger Solocellist an der Opéra Royal de Wallonie) und Marije Toenink (Kammermusikerin, Orchestermusikerin und Cellolehrerin an der Musikschule Nordhorn).

Eintrittskarten kosten 18 Euro, GN-Card-Inhaber erhalten 2 Euro Rabatt, Schüler zahlen 8 Euro. Tickets gibt es bei Hennekens Hof, Telefon 05922, der Tourist Information Bad Bentheim 05922 98330 und bei der Buchhandlung Thalia Nordhorn 05921 16993.

Exklusiv für GN-Card-Inhaber verlosen wir fünfmal zwei Freikarten. Rufen Sie einfach bis zum 9. Dezember an unter Telefon 0137 9796409 (50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können stark abweichen) und geben Sie als Lösung das Stichwort „Cello“ an. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.