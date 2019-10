Zehnmal freien Eintritt zu Erich Kästner-Schauspiel

Nordhorn Was tun, wenn alles vor die Hunde geht? Berlin 1930. Das Leben ist geprägt von den Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise. In Bordellen und illegalen Kneipen versucht man sich zu betäuben. Aber auch Alkohol und Sex können den voranschreitenden Zerfall kaum mehr überdecken. Am Vorabend der nationalsozialistischen Machtergreifung schwankt die Metropole zwischen Exzess und Exitus.

Fabian, 32, promovierter Germanist, schlägt sich als Werbetexter durch und stürzt sich mit seinem Freund Labude ins aufgeheizte Berliner Nachtleben. Während Labude an die Veränderbarkeit der Welt und an die Kraft der Vernunft glaubt, ist Fabian ironisch distanzierter Beobachter.

Erich Kästners satirischer Großstadtroman über die Sinn- und Haltungssuche zweier junger Männer – bei seinem Erscheinen 1931 ein Verkaufsschlager und 1933 von den Nazis verbrannt – beschreibt beklemmend pointiert gesellschaftliche Entwicklungen, die sich auch heute beobachten lassen. Aufgeführt vom Ensemble der Landesbühne Niedersachsen Nord ist das Stück nächstes Jahr Abiturstoff in Niedersachsen.

Das Schauspiel nach dem Roman von Erich Kästner wird am 5. November, um 20 Uhr im Konzert- und Theatersaal Nordhorn aufgeführt. Der Eintrittspreis fängt bei 17 Euro an, der GN-Card-Rabatt beträgt 1,50 Euro. Tickets erhalten Sie im GN-Ticketshop bei Online-Bestellung unter www.gn-ticketshop.de, im Medienhaus der Grafschafter Nachrichten (Coesfelder Hof 2, Nordhorn), im Reisebüro Richters (Bentheimer Straße 27, Nordhorn), sowie bei allen bekannten ProTicket-Vorverkaufsstellen. Exklusiv für GN-Card-Inhaber verlosen wir fünfmal zwei Freikarten. Rufen Sie einfach bis zum 13. Oktober an unter Telefon 0137 9796408 (50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können stark abweichen) und geben Sie als Lösung das Stichwort „Hunde“ an. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.