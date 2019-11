Zehn Tickets für „Schöne Bescherung“ mit Truck Stop

Nordhorn Am Donnerstag, 19. Dezember, tritt um 20 Uhr die berühmte Country-Band Truck Stop in der Alten Weberei auf. Als besonderes Geschenk an alle Truck Stop Anhänger feiert die Band das erste Mal seit Jahren wieder die Weihnachtszeit mit Freunden und Fans gemeinsam.

Auf der Tournee „Schöne Bescherung“ nimmt die Band die Fans mit in ihre weihnachtliche Country-Welt – mal emotional, mal rockig – und immer ganz nah am Publikum. Nach dem erfolgreichen Release des neuen Albums „Ein Stückchen Ewigkeit“ im Frühjahr dieses Jahres lässt die Band das Jahr mit der „Schöne Bescherung“-Tour musikalisch ausklingen.

Natürlich sind ihre unvergesslichen Weihnachtssongs dabei wie zum Beispiel „Erwin der dicke Schneemann“, der keinesfalls fehlen darf, genau wie der sehr persönliche Song „Söhnchen mein Söhnchen“. Der Eintrittspreis fängt bei 34 Euro an, der GN-Card-Rabatt beträgt 3 Euro. Tickets erhalten Sie im GN-Ticketshop bei Online-Bestellung unter www.gn-ticketshop.de, im Medienhaus der Grafschafter Nachrichten (Coesfelder Hof 2, Nordhorn), im Reisebüro Richters (Bentheimer St. 27, Nordhorn) sowie bei allen ProTicket-Vorverkaufsstellen.

Exklusiv für GN-Card-Inhaber verlosen wir fünfmal zwei Freikarten. Rufen Sie einfach bis zum 2. Dezember an unter Telefon 0137 9796408 (50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können stark abweichen) und geben Sie als Lösung das Stichwort Stichwort „Bescherung“ an. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.