Zehn Tickets für die Berrytones Big Band

Bad Bentheim Am Samstag, 16. November, um 20 Uhr tritt die Berrytones Big Band im Forum des Burg-Gymnasiums in Bad Bentheim auf. Unter dem Motto „A Tribute to Frank Sinatra“ erwartet die Besucher eine erstklassige Performance. Dafür sorgen neben dem hervorragenden Big Band-Sound die Künstler Stefan Paßerschroer und Chananja Schulz.

Die Neue Osnabrücker Zeitung schrieb im März 2019: „Paßerschroer singt Sinatas Lieder mit überwältigendem Ausdruck, mit Passion, mit Überzeugungskraft und mit klangvoll strahlender Stimme. Fernab jeder Kopie interpretiert er die Songs, macht sie zu seinen und scheint darin aufzugehen. Im Zusammenspiel mit den Berrytones wird es zu tief beeindruckendem Musikerlebnis“.

Hits wie „My Way“ oder „New York, New York“ verschafften den Hörern gehörig Gänsehaut. Selten hört man diese Songs dermaßen eindringlich. Aber Paßerschroer ist auch Teamplayer und im Duett mit der wunderbaren Chananja Schulz im sehr bewegten „The Lady Is a Tramp“ prickelt es auf der Bühne, dass es eine Freude ist. Der Förderverein Lions Club präsentiert das Konzert, dessen Erlös an den Förderverein der Kinderklinik Nordhorn geht.

Der Eintritt kostet 26 Euro, der GN-Card-Rabatt beträgt 2 Euro. Tickets erhalten Sie im GN-Ticketshop bei Online-Bestellung unter www.gn-ticketshop.de, im Medienhaus der Grafschafter Nachrichten (Coesfelder Hof 2, Nordhorn), im Reisebüro Richters (Bentheimer Straße 27, Nordhorn), sowie bei ProTicket-Vorverkaufsstellen.

Exklusiv für GN-Card-Inhaber verlosen wir fünfmal zwei Freikarten. Rufen Sie einfach bis zum 28. Oktober an unter Telefon 0137 9796409 (50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können stark abweichen) und geben Sie als Lösung das Stichwort „Berrytones“ an. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.