Zehn Freikarten für Musical „Ein Amerikaner in Paris“

Nordhorn Am Montag, 6. Januar, kommt um 20 Uhr das Tanz-Musical „Ein Amerikaner in Paris“ auf die Bühne des Konzert- und Theatersaals. Es wird zum ersten Mal in deutscher Sprache aufgeführt. Musik und Liedtexte sind von George und Ira Gershwin.

„Ein Amerikaner in Paris“ vereint Musik und Bewegung, Gesang und Geschichte mit solch berauschender Lebendigkeit, dass man die Füße kaum stillhalten kann und sich von Herzen danach sehnt, in die Welt des Tanzes eintauchen zu dürfen.“ Das schreibt die New York Times über das Musical.

Die Produktion liegt in den Händen des anerkannten Landgraf Euro-Studios, das mit dem erfahrenen Choreografen Christopher Tölle und dem musikalischen Leiter Heiko Lippmann zwei Musicalmacher verpflichten konnte, die zu den Besten ihres Fachs gehören. Mit fast 40 Mitwirkenden steht ein großer Musicalabend auf dem Programm.

Zum Inhalt: Paris 1945. Die Stadt der Liebe ist noch vom 2. Weltkrieg gezeichnet. Ein junger Amerikaner, der ehemalige US-Soldat und angehende Maler Jerry, verliebt sich rettungslos in die zauberhafte Pariserin Lise. Um Lises Liebe konkurrieren aber auch der reiche französische Möchtegern-Nachtclubsänger Henri, dem Lise durch ein dunkles Geheimnis verbunden ist, und der kriegsversehrte US-Komponist Adam. Erschwerend kommt hinzu, dass die attraktive Amerikanerin Milo ein Auge auf Jerry geworfen hat. Mit ihrer finanziellen Unterstützung könnte nicht nur Lise zum gefeierten Ballettstar aufsteigen, sondern auch Jerry und Adam Karriere machen. Wie wird sich Jerry entscheiden? Der Eintritt beginnt bei 17 Euro, der GN-Card-Rabatt beträgt 1,50 Euro. Tickets erhalten Sie im GN-Ticketshop bei Online-Bestellung unter www.gn-ticketshop.de, im Medienhaus der Grafschafter Nachrichten (Coesfelder Hof 2, Nordhorn), im Reisebüro Richters (Bentheimer St. 27, Nordhorn), sowie bei allen bekannten ProTicket-Vorverkaufsstellen.

Exklusiv für GN-Card-Inhaber verlosen wir fünfmal zwei Freikarten. Rufen Sie einfach bis zum 9. Dezember an unter Telefon 0137 9796409 (50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können stark abweichen) und geben Sie als Lösung das Stichwort Stichwort „Paris“ an. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.