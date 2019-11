Zehn Freikarten für Kabarett „Dietutnix“

Nordhorn Am Samstag, 14. Dezember, ist das Frauenkabarett „Dietutnix“ wieder einmal zu Gast in der Alten Weberei in Nordhorn. Um 20 Uhr präsentieren die vier Kabarettistinnen in Saal 1 ihr weihnachtliches Bühnenprogramm „Scheinheilig ins Spritzgebäck“.

Zu dem Programm und dem Ensemble teilen die Veranstalter mit: „Man nehme: Bretter, die die Welt bedeuten, möglichst auf Hochglanz poliert, dazu einen hoch motivierten, erfahrenen Licht- und Tontechniker, eine talentierte, flotte Requisiteurin und vier anmutige, weihnachtlich gestimmte Kabarettistinnen in scheinheiliger Laune.

Diese beschwingten Zutaten, vermengt mit einer ordentlichen Portion Wortwitz, mindestens einer Prise Selbstironie, drei Teelöffeln Beweglichkeit, einem halben Pfund musikalischer Harmonie, ausgelegt auf ein freies Backblech aus Flexibilität und purem Spaß, das Ganze backen lassen in einem warmen Gefühl aus glänzender Erwartung und dann – zu Weihnachtszeiten einem Genießerpublikum präsentieren!“

Eintrittskarten kosten 20 Euro, Inhaber der GN-Card erhalten 2 Euro Rabatt. Tickets gibt es im GN-Ticketshop bei Online-Bestellung auf www.gn-ticketshop.de, im Medienhaus der GN, Coesfelder Hof 2, Nordhorn, im Reisebüro Richters, Bentheimer Straße 27, Nordhorn , sowie bei allen bekannten Pro Ticket-Vorverkaufsstellen.

Exklusiv für GN-Card-Inhaber verlosen wir fünfmal zwei Freikarten. Rufen Sie einfach bis zum 25. November an unter Telefon 0137 9796409 (50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können stark abweichen) und geben Sie als Lösung das Stichwort „Spritzgebäck“ an. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.