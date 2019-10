Zehn Freikarten für Fleetwood Mac Tributeband Rhiannon

Nordhorn Ob als Blues, Rock, Pop oder Mainstream: Die Songs von Fleetwood Mac gehen seit Jahrzehnten um die Welt. Mit Ohrwürmern wie „Everywhere“, „Seven Wonders“ und „Dreams“ begeistert die Bremer Band Rhiannon das Publikum am 26. Oktober in der Alten Weberei in Nordhorn. Fleetwood Mac ist nicht nur Mitglied der Rock and Roll Hall of Fame, sondern hat mit „Rumours“ auch eines der erfolgreichsten Alben der Musikgeschichte abgeliefert.

Dieser äußerst interessanten Musik der legendären englisch/amerikanischen Formation widmet sich die norddeutsche Band Rhiannon. Die mit sechs erfahrenen Musikerinnen und Musikern besetzte Tributeband Rhiannon spielt nicht nur die Songs aus der „Lindsey Buckingham / Stevie Nicks-Ära“ , wie zum Beispiel „Go your own way“, „Tusk“ oder „Sara“ sondern auch Interpretationen aus der Anfangszeit um den damaligen Frontmann Peter Green wie zum Beispiel „Oh Well“ oder „The Green Manalishi“. Musikalisch geht es dabei durch Rock, Pop, Blues und Mainstream. Ihren Namen hat die Band übrigens einem sehr erfolgreichen Fleetwood Mac-Song aus dem Jahr 1975 zu verdanken.

Der Eintrittspreis beginnt bei vierzehn Euro. GN-Card-Inhaber zahlen zwölf Euro. Karten gibt es unter www.gn-ticketshop.de, im Medienhaus der Grafschafter Nachrichten (Coesfelder Hof 2, Nordhorn), im Reisebüro Richters (Bentheimer Straße 27, Nordhorn), sowie bei ProTicket-Vorverkaufsstellen.

Exklusiv für GN-Card-Inhaber verlosen wir fünfmal zwei Freikarten. Rufen Sie einfach bis zum 9. Oktober an unter Telefon 0137 9796408 (50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können stark abweichen) und geben Sie als Lösung das Stichwort „Weberei“ an. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.