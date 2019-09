Zehn Freikarten für die Tenöre4you

Nordhorn Toni Di Napoli und Pietro Pato sind einem großen Publikum bereits aus Fernsehauftritten in der ARD, RBB, WDR bekannt. Sie laden alle Besucher - die Freude am Singen haben - zu einem großartigen Konzert mit Liedern, die jeder kennt, ein. Das spektakuläre Programm ist „eine Mischung von ausgelassener Fröhlichkeit und befreitem Singen, in dem Künstler und Publikum zu einem Chor verschmelzen“, so die Veranstalter. Gleichzeitig präsentieren die Tenöre4you in diesem Konzert einige Lieder in perfekter Pop-Klassik Mischung mit grandiosem, erstklassigem Live-Gesang. Fantastische Songs und eine elitäre Licht-Show mit den berühmtesten, legendären Welthits aus Pop, Klassik, Musical & Filmmusik. Um das Publikum aktiv einzubinden, werden Texte angezeigt. Ein Erlebnis – Gänsehaut pur - das alle Erwartungen übertrifft.

Die Tenöre4you arbeiteten bereits auf großen Bühnen gemeinsam mit Künstlern wie Helmut Lotti, Kim Fisher, Tom Gaebel, Sandy Mölling, Anita und Alexandra Hofmann, und dem Filmorchester Babelsberg.

Zahlreiche Show-Auftritte machten den Namen Tenöre4you deutschlandweit bekannt. Seit nun mehr als zehn Jahren entwickeln und präsentieren die Tenöre4you ihr stilvolles und fabelhaftes Gala-Konzertprogramm in ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland.

Der Eintrittspreis beträgt 19,50 Euro, mit GN-Card gibt es 2 Euro Rabatt. Tickets erhalten Sie im GN-Ticketshop bei Online-Bestellung unter www.gn-ticketshop.de, im Medienhaus der Grafschafter Nachrichten (Coesfelder Hof 2, Nordhorn), im Reisebüro Richters (Bentheimer Straße 27, Nordhorn, Telefon 05921 88430) , sowie bei ProTicket-Vorverkaufsstellen.

Exklusiv für GN-Card-Inhaber verlosen wir fünfmal zwei Freikarten. Rufen Sie einfach bis zum 30. September an unter Telefon 0137 9796408 (50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können stark abweichen) und geben Sie als Lösung das Stichwort „Tenöre“ an. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.