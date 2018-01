„Werther!“ kommt in die Alte Weberei

gn Nordhorn. Nicolas Stemanns modernisierte Fassung von Goethes Briefroman „Die Leiden des jungen Werther“ mit Philipp Hochmair in der Hauptrolle hat inzwischen Kultstatus erlangt.

Die beiden renommierten Theatermacher erzählen Werthers Geschichte unter Verwendung des Originaltextes aus ihrer persönlichen, heutigen Sicht: Welche Relevanz hat die gefühlsschwangere Geschichte über den liebeskranken Werther noch in den Zeiten von Facebook, Twitter und „I-Phone“-Kultur?

Der Theaterabend bewegt sich zwischen Lesung, Monodrama und Performance, versteht sich als eine Einladung zum wohl berühmtesten Ego-Trip der deutschen Literatur. Eine Innenschau auf die Seele eines Unglücklichen, der mit der Kamera seine Gefühlsausbrüche auf die Leinwand bannt und den Mechanismen der Selbstzerstörung erliegt!

Anfangs ist Werther ein Cowboy, der wie in einem Road-Movie Freiheit und Natur genießt und in seiner egomanen Gefühlswelt nur „Ich, ich, ich“ denkt. Aber dann trifft er Lotte und verliebt sich. Er gerät in ein Taumeln von Schwärmen und Sehnen. Wäre da nur nicht schon ein Mann an Lottes Seite. Werther muss feststellen, dass seine Liebe von Lotte nicht erwidert wird.

Nicolas Stemann inszeniert unter anderem am Wiener Burgtheater, am Deutschen Theater in Berlin und am Thalia Theater in Hamburg. Philipp Hochmair machte seine Schauspielausbildung am Max-Reinhardt-Seminar in Wien und am Conservatoire National Superieur d´Art Dramatique in Paris. Seit 2003 ist er Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters; engagiert am Thalia Theater in Hamburg und am Deutschen Theater in Berlin. „Eine Sternstunde mit einem Star, Philipp Hochmair, einem Ausnahmetalent,“ urteilte die Neue Zürcher Zeitung. „Eine wunderbare Reise durch die Seele eines Unglücklichen, die nach 60 Minuten viel zu schnell vorbei scheint,“ meinte Die Welt. „Ein irrsinnig guter Monolog, ein irrsinnig guter Theaterabend: Von Fließbandarbeit, Abgewetztheit, Müdigkeit, keine Spur“, so das Hamburger Abendblatt.

