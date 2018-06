Malte Schiller bringt mit Jazz Stimmung in den Trausaal

gn Nordhorn. Malte Schiller ist ein waschechter Niedergrafschafter. Er studierte an der Hochschule für Künste in Bremen und zog 2008 nach Berlin. Seitdem ist er dort ein wichtiger Eckpunkt der Berliner Jazz-Szene. Schiller arbeitete in seiner mittlerweile neunjährigen Karriere als Komponist und Arrangeur überwiegend mit großen Formationen zusammen. Mit seiner Band „Malte Schillers Red Balloon“ gewann er den Nachwuchspreis der Jazzwoche Burghausen, spielte zudem auf dem JazzBaltica und produzierte das zweite Album der Band „Not So Happy“ im bayerischen Rundfunk. Als Arrangeur, Komponist und Dirigent arbeitete er unter anderem bereits mit Vince Mendoza, Kurt Elling, Gonzalo Rubalcaba, dem Metropole Orkest (NL), der HR-Bigband, Max Mutzke und Laith Al-Deen zusammen.

Mit seinem Quartett (Malte Schiller, Tenor-Saxophon; Jan Olaf Rost, Gitarre; Felix Henkelhausen, Bass; Reinhold Schmölzer, Schlagzeug) widmet Malte Schiller sich der Tradition der Jazz-Musik. Dabei darf „Tradition“ jedoch nicht als verstaubt und antiquiert verstanden werden, sondern als einzige und fruchtbare Grundlage für Entfaltung und Weiterentwicklung.

Die Musiker selbst werden im Vorfeld des etwa einstündigen Konzerts eine kurze Werkeinführung geben und im Anschluss an ihre Darbietung für Gespräche mit dem Publikum zu Verfügung stehen. Die Uelser Salonkonzerte werden von der Grafschafter Sparkassenstiftung finanziell unterstützt.

Der Eintrittspreis beträgt 14 Euro (inklusive ein Glas Sekt). GN-CARD-Inhaber bekommen 1,40 Euro Rabatt. Tickets gibt es im GN-Ticketshop bei Online-Bestellung unter www.gn-ticketshop.de, im Verlagshaus der Grafschafter Nachrichten (Coesfelder Hof 2, Nordhorn), im Reisebüro Richters (Bentheimer Straße 27, Nordhorn, Telefon 05921 88430), Georgies, VVV-Stadt- und Citymarketing, sowie bei allen bekannten ProTicket-Vorverkaufsstellen.

