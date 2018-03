Was darf privat bleiben?

gn Schüttorf. Das 2009 in den Trafalgar Studios im Londoner West End uraufgeführte und 2010 für dem WhatsOnStage Award in der Kategorie „Best New Comedy“ nominierte Stück befasst sich mit dem immer aktuellen Thema: Wann überschreiten die Medien den schmalen Grat zwischen professioneller Berichterstattung und geschützter Privatsphäre? Wann wird das Leben einer prominenten Person zum „öffentlichen Eigentum“?

Der britisch-deutsche Autor Sam Peter Jackson ging dieser Frage konsequent nach und entwickelte eine spannungsgeladene Geschichte: Englands beliebtester Nachrichtensprecher Geoffrey Hammond hat’s schwer. Soeben wurde seine neue Autobiografie komplett von allen Kritikern verrissen und die Liebe zu seinem Job hat er längst verloren. Privat hofft er auf einen Neuanfang mit seinem Lebenspartner Paul, während er in der Öffentlichkeit versucht, die Scheinehe mit seiner Frau Elaine aufrecht zu erhalten. Sein Pressesprecher Larry steht ihm dabei zur Seite und kennt die intimen Geheimnisse seines besten Klienten. Doch auch Larry hat’s nicht leicht. Bei einem Geschäftsessen platzt Geoffrey der Kragen, und er feuert Larry mit sadistischem Genuss.

Dann wendet sich das Blatt, als Geoffrey von Presse und Fotografen mit einem 16-jährigen Jungen erwischt wird. Nur Larry kann ihm in dieser verzwickten Situation helfen. Von Reportern verfolgt und gedemütigt, klopft Geoffrey nachts panisch an Larrys Tür. Aber Larrys Hilfe hat ihren Preis. Während die Presse draußen gierig auf ein Medienopfer wartet, versuchen die zwei Männer verzweifelt, mit PR-Zauberei und Fantasie einen Ausweg zu finden. Ein Prozess, der sich bald durch ein dunkles Geheimnis in einen Machtkampf verwandelt.

Karten gibt es für 22 Euro – GN-Card-Inhaber bekommen zwei Euro Rabatt – beim Pluspunkt Schüttorf an der Kirchgasse 2, bei der Buchhandlung Moldwurf an der Föhnstraße 8, bei der Touristikinformation Bad, bei Georgies am Stadtring 33 in Nordhorn und online unter www.theater-der-obergrafschaft.de.