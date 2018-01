Vortrag mit Diskussion: Was macht der Brexit mit London?

gn Nordhorn. Wie funktioniert die liberale, weltoffene Metropole London ein Jahr vor dem Brexit? Was bewegt die Menschen, die sich dort - im Gegensatz zum Rest Englands - im Juni 2016 mehrheitlich gegen den Austritt aus der EU ausgesprochen hatten?

Es ist Liebe auf den ersten Blick, als Annette Dittert 2008 als Korrespondentin der ARD in London ihre Zelte aufschlägt. Während ihrer vielen Jahre in der britischen Hauptstadt hat sie im Fernsehen nicht nur über Politik, Kultur und Königshaus berichtet, sondern auch immer wieder über die Eigenarten der Engländer im Allgemeinen und der Londoner im Speziellen. Anette Dittert berichtet sehr persönlich über das Leben in dieser wunderbaren Stadt: über die Leidenschaft zu ihrem Hausboot namens Emilia, über das Prinzip des englischen Sich-Durchwurschtelns, über Straßenkünstler, gentrifizierte Stadtteile, den Bären Paddington - und natürlich den Brexit, der das Lebensgefühl in der Metropole auch für sie ganz persönlich verändert hat.

Der Vortrag beginnt um 19 Uhr in der Volkshochschule (VHS) im Raum 114/115 im ersten Obergeschoss an der der Bernhard-Niehues-Straße 49 in Nordhorn. Karten gibt es dort für acht Euro, GN-Card-Inhaber zahlen sieben Euro, Schüler vier Euro. Telefon 05921 83650.