Visionärin geht ihren Weg

gn Schüttorf. Kann eine Frau Gott näher sein als jeder Mann? Kann sie Visionen empfangen, wie sie keinem Mann je zuteilgeworden sind? Unmöglich. Nicht nur in der patriarchalischen Welt des Mittelalters. Und doch schien es so gewesen zu sein.

Zum Ende des 11. Jahrhunderts wird in Bermersheim am Rhein ein schwächliches Mädchen mit Namen Hildegard geboren. Als zehntes Kind adeliger Herkunft war ihr ein gottgeweihtes Leben vorbestimmt. Niemand aber konnte ahnen, dass aus dem kränklichen Mädchen eine der bedeutendsten Frauen der Weltgeschichte werden sollte.

„Gottes kleine Posaune“, wie sie sich selbst nannte, blies den Großen und Größten ihrer Zeit kräftig den Marsch. Und mit ihrem unglaublichen Willen versetzte sie zwar keine Berge, aber sehr wohl Klöster. Trotz immer wiederkehrender schwerer Erkrankungen, die sie als Prüfungen betrachtete, war sie von nahezu unerschöpflicher Energie und Aufmerksamkeit für alles, was sich im Lebendigen zeigt. Ihre Visionen wurden zum Leitbild für ganze Generationen. Als Nonne, Äbtissin und Autorin von bedeutenden theologischen Werken, als Naturwissenschaftlerin, Ärztin und Komponistin wurde sie zu einer der größten geistlichen Autoritäten des mittelalterlichen Europa.

Was gab dieser Frau die Kraft, gegen alle Widerstände ihren Visionen zu folgen, ihrem tiefen Glauben treu zu bleiben? Hildegard überwindet Krisen und verkündet ihre – höhere –Wahrheit. Um dieser zu folgen, widerspricht sie, kritisiert und rüttelt auf, vom Klerus bis zum Kaiser.

Die Aufführung mit Gesang und Live-Schauspielmusik kommt am Sonntag, 22. April um 19.30 Uhr ins Theater der Obergrafschaft in Schüttorf. Karten gibt es für 22 Euro – GN-Card-Inhaber zahlen 20 Euro – in Bad Bentheim bei der Touristinformation, in Schüttorf beim Pluspunktbüro und der Buchhandlung Moldwurf, in Nordorn bei Georgies LP-CD-Laden und unter www.theater-der-obergrafschaft.de.

Exklusiv für GN-Card-Inhaber verlosen wir drei mal zwei Eintrittskarten. Rufen Sie einfach bis zum 12. April an unter 0137 9792323 (50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können stark abweichen) und geben Sie als Lösung das Stichwort „Hildegard“ an. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.