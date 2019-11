Vierundzwanzig Tickets für Heimspiel HSG vs. TBV Lemgo Lippe

Lingen Mit dem TBV Lemgo Lippe kommt am Sonntag, 8. Dezember, um 16 Uhr, ein Traditionsverein in die EmslandArena. Trainer Florian Kehrmann gehört seit 1999 (Spieler/Trainer) dazu und hält die Mannschaft auf Bundesligakurs. Mit Bjarki Mar Elisson (LA), Andreas Cederholm (RR) und dem ehemaligen HSG-Spieler Bobby Schagen (RA) haben sich die Gäste verstärkt. Hinzu kommen Leistungsträger wie Christoph Theuerkauf (KM), Tim Suton (RM), Fabian van Olphen (RL), sowie Piotr Wyszomirski, der als polnischer Nationaltorhüter für die Stabilisierung in der Defensive sorgt. Für die HSG wird das Heimspiel in Lingen zu einer großen Herausforderung und die Spannung für diese Begegnung ist vorprogrammiert. Stehplatzkarten für diese Partie erhalten Sie in der Nordhorner Geschäftsstelle sowie online. Der GN-Card-Rabatt beträgt auf Sitzplätze 1,50 Euro, auf Stehplätze 1 Euro.

Exklusiv für GN-Card-Inhaber verlosen wir zwölfmal zwei Freikarten. Rufen Sie einfach bis zum 2. Dezember an unter Telefon 0137 9796496 (50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können stark abweichen) und geben Sie als Lösung das Stichwort Stichwort „HSG“ an. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.