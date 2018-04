Verzaubert von Filmmusik

gn Bad Bentheim. Die Stadtkapelle Bad Bentheim und ihr Jugendorchester Castle Kids gestalten mit ihren Dirigenten Ivo Weijmans und Matthias Wilkens ein Filmmusik-Konzert unter dem Titel „Sounds of Cinema“. Am 21. April um 19 Uhr sind im Forum des Bentheimer Burg-Gymnasiums bekannte Melodien aus Film und Fernsehen zu hören.

Dirigent Ivo Weijmanns und das Blasorchester haben ein musikalisch abwechslungsreiches Programm erarbeitet. Musik aus den Blockbuster-Filmen „Indiana Jones“, „Zorro“ und „Winnetou“ sind nur einige der ausgewählten Stücke.

Eingeladen hat das Orchester das Percussion Ensemble der Musikschule Nordhorn, das bei mehreren Musikstücken des Orchesters mitwirken, aber auch einen eigenen Part im Konzert haben wird.

Matthias Wilkens und sein Jugendorchester Castle Kids haben ebenfalls einige Filmhighlights vorbereitet und freuen sich, diese zu Gehör bringen zu dürfen. Die Zuhörer können sich auf einen schönen Abend freuen mit der Stadtkapelle und den Castle Kids. Die Veranstalter fordern auf: „Tauchen Sie in die actionreiche, fantasievolle, aber auch romantische Welt des Films mit uns ab!“

Karten für „Sounds of Cinema“ kosten acht Euro. GN-Card-Inhaber bekommen einen Euro Rabatt. Tickets gibt es im GN-Ticketshop bei Online-Bestellung unter www.gn-ticketshop.de, in Nordhorn im Verlagshaus der Grafschafter Nachrichten am Coesfelder Hof 2, im Reisebüro Richters an der Bentheimer Straße 27, bei Georgies am Stadtring , beim VVV-Stadt- und Citymarketing, sowie bei ProTicket-Vorverkaufsstellen.

Exklusiv für GN-Card-Inhaber verlosen wir vier mal zwei Freikarten. Rufen Sie einfach bis zum 13. April an unter 0137 9792323 (50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können stark abweichen) und geben Sie als Lösung das Stichwort „Sounds“. an. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.