Uelser Salonkonzert: Klassische Musik statt Trauung

Uelsen Wie gewohnt findet die Musikveranstaltung im Trausaal des neuen Rathauses in Uelsen statt. Spinder präsentiert ihre neueste CD-Aufnahme „Evocación“ mit Werken von Johann Sebastian Bach bis Barrios und Llobet.

Saskia Spinder studierte Gitarre an der Hochschule in Enschede bei Jorge Oraison. Neben ihren Solokonzerten spielt die Niederländerin in verschiedenen kammermusikalischen Formationen, wie etwa dem „Segovia Gitarren Quartett“ oder dem Ensemble „Asteria“. Die Ergebnisse dieser Zusammenarbeit sind in mehreren CD-Einspielungen dokumentiert. Zahlreiche Konzerte, Rundfunk- und Fernsehaufnahmen führten Saskia Spinder durch ganz Europa, unter anderem auch zu den „Nymphenburger Festspielen“ nach München. Auf Einladung des legendären kubanischen Komponisten Leo Brouwer konzertierte Saskia Spinder mit ihrem „Asteria“ Ensemble bereits zwei Mal in Kuba. Leo Brouwer widmete der Gitarristin seinen Liederzyklus „Canciones Amatorias“.

1985 gewann Saskia Spinder den ersten Preis beim Wettbewerb „Gaudeamus“ in Amsterdam, 1987 war sie Finalistin beim „Concours International de la Guitare“, Paris.

