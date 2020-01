Tierpark Nordhorn: Ein Zoo feiert Jubiläum

Nordhorn „Hautnahes Tiererlebnis“ ist bei einem Zoobesuch garantiert, denn viele der naturnah gestalteten Gehege sind für die Besucher begehbar. Eine weitere Besonderheit des Zoos ist sicherlich die Verknüpfung mit seinem belebten musealen Teil. So beherbergt der Bereich rund um die historischen Vechtebauernhöfe viele verschiedene alte und zum Teil hoch bedrohte Haustierrassen. Absoluter Besuchermagnet ist hier der Streichelzoo mit Ferkeln der Bunten Bentheimer Schweine. Die vielen Tiere, aber auch Menschen wie Bauer Hinnerk und Tante Lisbeth, sowie die aktive Vechtehoffamilie machen den Hof zu einem belebten „Museum“, in dem Heimatgeschichte greifbar wird. In diesem Jahr feiert der 1950 als kleiner Heimattiergarten von Heinrich Johannink gegründete Park sein Jubiläum. Zum 70. Geburtstag hat sich der Zoo wieder einige schöne Veranstaltungen für seine Besucher ausgedacht. Neben Traditionsveranstaltungen wie dem Kindertag, dem Sommerfest, dem Zootag, dem Weihnachtsmarkt oder dem Schuhsohlenbacken zum Jahresausklang, wird es auch es im Juli den GN-Familientag geben. Viel Abwechslung also und damit ein echtes Erlebnis für groß und klein.

Mehr Informationen gibt es online auf www.tierpark-nordhorn.de.

