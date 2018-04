Theater für die Familie: Das geheime Olchi-Experiment

gn Nordhorn. Muffel-Furz-Teufel! Professor Brausewein weiß, dass Bauchweh etwas ganz Furchtbares ist. Mit Hilfe der Olchis will der Professor ein besonders wirksames Mittel gegen Bauchweh erfinden und damit den ersten Preis auf einem Erfinderkongress gewinnen. Nur hat er nicht damit gerechnet, dass die Olchis so eigenwillig sind und die Medizin nicht ganz so gelingt, wie er sich das vorgestellt hat...

Die Olchis sind längst Kult bei den Kids. Die Kultgrünlinge kommen mit fetzigen Songs in einem verrückt frechen Kindermusical nach Nordhorn. Das Stück hat Erhard Dietl geschrieben, Musik kommt von Bastian Pusch.

Die Aufführung beginnt im Nordhorner Konzert- und Theatersaal am 22. April um 15 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt 5,50 Euro. GN-CARD-Inhaber bekommen 0,50 Euro Rabatt. Tickets gibt es im GN-Ticketshop bei Online-Bestellung unter www.gn-ticketshop.de, in Nordhorn im Verlagshaus der Grafschafter Nachrichten im Coesfelder Hof 2, im Reisebüro Richters in der Bentheimer Straße 27, Telefon 05921-88430, bei Georgies, VVV-Stadt- und Citymarketing, sowie bei allen ProTicket-Vorverkaufsstellen.

