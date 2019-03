„Tatortreiniger“ beseitigt blutige Spuren des Verbrechens

Nordhorn Wenn alle anderen weg sind, der Mörder, die Kriminalbeamten, die Spurensicherung, wenn nur noch die Leiche da ist, dann kommt Heiko “Schotty„ Schotte. Dann wird das entfernt, was keiner mehr braucht und was keiner sehen will, die Reste der Verbrechen. Seien die Orte auch noch so grauenvoll, “Schotty„ schreckt nichts.

Es ist eine Wissenschaft. Mit Bürsten, Schrubbern, Seife, Schwämmen und chemischen Substanzen betritt er die Tatorte und putzt. Vor allem braucht er aber Empathie und Geistesgegenwärtigkeit. 2012 mit dem Grimme-Preis gekrönt, wurde 2016 die sechste Staffel der bösen Komödien-Serie gedreht.

