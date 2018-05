Stier Shipping Company macht Station in Emlichheim

gn Emlichheim. 60.000 Seemeilen Geschichten und Musik verspricht die Stier Shipping Company für diesen Abend. Das Schiffsensemble besteht neben Hans-Martin Stier aus dem Sänger und Gitarristen Thom Brill, Stefan Kaspring am Keyboard, Thomas Lensing an den Percussions. Sie sind die perfekten musikalischen Begleiter für diese Reise der Abenteuer auf hoher See. Die gefährliche Enge der Malakka Straße droht – das Kap der Guten Hoffnung zu nah – mit 6000 Schafen im indischen Ozean. Ihre Untermalung lässt die autobiografischen Erlebnisse lebendig werden und verleiht ihnen eine unnachahmliche dichte Atmosphäre.

Hans-Martin Stier ist in den 1960iger Jahren zur See gefahren. So lernte er die Welt kennen, die Häfen, Menschen und Kulturen. Er rezitiert selbsterlebtes Seemannsgarn mit dem ihm ganz eigenen und unverwechselbaren Timbre und singt passende Lieder dazu. Dem Publikum versprechen sie einen Abend voller Abenteuer und Romantik, der zum Träumen einlädt und der Sehnsucht nach der Zeit weckt, als Schiffe noch aus Holz waren und Seeleute aus Stahl.

