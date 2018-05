Saxophon trifft in Lage auf Harfe

gn Lage. Floor Wittink studierte klassisches Saxophon mit Karel Bruim und Johan van der Linden. 2002 bekam sie ihr Masters Degree. Seitdem hat sie an vielen Projekten teilgenommen: Kammermusik, symphonische Musik, Theaterprojekte. Sie hat mit verschiedenen Orchestern gespielt, unter anderem mit dem Rotterdam Philharmonic Orchestra, the Esquire Saxophone Quartet und Holland Opera. Merel Naomi liebt solistische Harfenmusik. Sie hat Solokonzerte in verschiedenen Ländern gegeben: natürlich in den Niederlanden, aber auch in Frankreich, Spanien und Schweden. Sie spielt auch bei besonderen Anlässen, wie beispielsweise bei der Eröffnung eines Museum oder bei einem Besuch der Königin.

Karten gibt es im Vorverkauf für 15 Euro, an der Abendkasse für 17 Euro beim Bürgerbüro Neuenhaus und unter www.kulturpass.de. GN-Card-Inhaber erhalten einen Euro Rabatt.