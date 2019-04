Rock-A-Go-Go im Brauhaus: Tanzen zum Blitzlichtgewitter

Nordhorn Nach einem erfolgreichen Auftakt 2018 legen die von den GN-Disco-Partys 2002 bis 2012 bekannten „Tonarmleuchter“ Werner Straukamp und Hans-Jürgen de Winder wieder schwarze Vinylscheiben aus ihren Plattensammlungen auf.

Singles und Langspielplatten mit heißem Rock, coolem Wave und einem Spritzer funky Soul. Auf der Playlist der beiden DJs finden sich eine Vielzahl von lang nicht gehörten Clubklassikern und tanzbaren Rock Hits aus den späten 60er, den 70er und 80er Jahren.

Eine Ü40-Party in Erinnerung an unvergessene Discotheken wie das Whisky A Go-Go, die Tenne- und Scheune des Jugendzentrums und das Roxy in Nordhorn, den Pferdestall in Emlichheim, die Oase in Bentheim, das Whisky A Go-Go in Schüttorf, das Lord Nelson und die Rockfabrik in Lingen. Selbstverständlich sind auch jüngere Liebhaber klassischer Rock und Wave-Klänge herzlich eingeladen.

Die Spannweite der Musik reicht von den Rolling Stones bis David Bowie, von Santana bis AC/DC, von The Doors bis The Cure, von Golden Earring bis U2, von T. Rex bis Depeche Mode. Dazu gibt es rockmusikalische Ausflüge in die deutschen Lande von Frumpy bis BAP, Atlantis bis Ideal. Für besondere Effekte sorgt eine Disco-Lightshow.

All jene, die einmal wieder unter aufblitzendem Stroboskop – Licht tanzen wollen, versprechen die Veranstalter einen großen Spaß und eine lange Nacht in der „Rockdisco Brauhaus“.

Die Rock und Wave-Disco beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Tickets kosten 7 Euro, der GN-Card-Rabatt beträgt 1 Euro. Tickets erhalten Sie im GN-Ticketshop bei Online-Bestellung unter www.gn-ticketshop.de, im Verlagshaus der Grafschafter Nachrichten (Coesfelder Hof 2, Nordhorn), im Reisebüro Richters (Bentheimer Straße 27, Nordhorn, Telefon 05921 88430), Georgies, VVV-Stadt- und Citymarketing, sowie bei ProTicket-Vorverkaufsstellen.

Exklusiv für GN-Card-Inhaber verlosen wir fünfmal zwei Freikarten. Rufen Sie einfach bis zum 3. Mai an unter 0137 9796496 (50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können stark abweichen) und geben das Stichwort „Rock“ an. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.