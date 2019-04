Ritterfestspiele in Bad Bentheim: Reise in Vergangenheit

Bad Bentheim Jedes Jahr freut sich ein großes Publikum mit Kindern und Erwachsenen auf das Spektakel. Das bunte Volk von Akrobaten, Gauklern, Händlern und Spielleuten verwandelt den Schlosspark unterhalb der Burg in einen mittelalterlichen Tummelplatz mit Heerlager, Mittelaltermarkt und großen Ritterturnieren. Im Lager des „Mittelaltervereins Nordhorn“ kann man verschiedenen Handwerkern über die Schulter schauen.

Die Veranstalter begrüßen wieder viele schottische Clans als Freunde. Spannend ist das Lager der „freien Ritterschaft von Bram“. Für Kurzweil sorgt die Gauklertruppe „Die Flugträumer“ mit ihren spektakulären Jonglagen und Luftakrobatik vom Feinsten. Dem Rhythmus der Trommeln, Sackpfeifen, markanten Texte und Gesänge der Spielleute muss jeder folgen. Absolutes Highlight der Ritterfestspiele sind am Freitag, 3. Mai, „Die Ritter der finsteren Nacht“, ein Ritterturnier im Fackelschein mit großem Feuerspektakel und abschließendem Höhenfeuerwerk. Einlass ist um 17 Uhr, Beginn um 20 Uhr.

Das mittelalterliche Markttreiben öffnet am Mittwoch, 1. Mai, von 11 bis 22 Uhr; Donnerstag 2. Mai, von 17 bis 22 Uhr; Freitag 3. Mai, von 17 bis 22 Uhr; Samstag 4. Mai, von 11 bis 22 Uhr; Sonntag 5. Mai, von 11 bis 20 Uhr. Das Ritterturnier ist am Mittwoch 1. Mai, um 13 und 17 Uhr; Samstag 4. Mai, um 14 und 19 Uhr; Sonntag 5. Mai, um 15 Uhr. Eintrittskarten zum ermäßigten Vorverkaufspreis sind seit Ende März in den Touristinformationen Bad Bentheim, Nordhorn, Gronau und Rheine erhältlich.

Karten kosten für den 1., 4. und 5. Mai 6 Euro für Kinder, Erwachsene zahlen 10 Euro. Am Donnerstag, den 2. Mai kosten die Karten 3 Euro. Für die Ritter der finsteren Nacht liegt der Eintrittspreis bei 13 Euro. GN-Card-Inhaber erhalten 1 Euro Rabatt. Tickets erhalten Sie im GN-Ticketshop bei Online-Bestellung unter www.gn-ticketshop.de, im Verlagshaus der Grafschafter Nachrichten (Coesfelder Hof 2, Nordhorn), im Reisebüro Richters (Bentheimer Straße 27, Nordhorn, Telefon 05921 88430), Georgies, VVV-Stadt- und Citymarketing sowie bei ProTicket-Vorverkaufsstellen.

Exklusiv für GN-Card-Inhaber verlosen wir 25 Mal zwei Freikarten. Rufen Sie einfach bis zum 8. April an unter 0137 9796409 (50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können stark abweichen) und geben das Stichwort „Ritterfestspiele“ an. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.