Poetry Slam: Duell am 13. April in der Weberei

gn Nordhorn. Jeder Auftretende hat sechs Minuten Zeit, seine selbst verfassten Werke vorzutragen und damit sein Publikum zu begeistern. Die Zuhörer sind nämlich dann an der Reihe und bewertet die gehörten Beiträge mit lautstarkem Applaus sowie mit Punkten von 1 bis 10.

Nach jeweils zwei Durchgängen ziehen die beiden besten Peotry Slammer des Abends ins Finale ein und spielen um die Goldene Spindel der Alten Weberei.

Karten gibt es für 11,50 Euro – GN-Card-Inhaber zahlen 9,50 Euro – unter www.gn-ticketshop.de, im Verlagshaus der Grafschafter Nachrichten am Coesfelder Hof 2 im GIP, im Reisebüro Richters an der Bentheimer Straße, bei Georgies am Stadtring, beim VVV sowie bei allen bekannten ProTicket-Vorverkaufsstellen.

Exklusiv für GN-Card-Inhaber verlosen wir drei mal zwei Eintrittskarten. Rufen Sie einfach bis zum 16. März an unter 0137 9792323 (50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können stark abweichen) und geben Sie als Lösung das Stichwort „Poetry Slam“ an. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.