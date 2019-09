Mongolische Meistersingen gastieren in Bad Bentheim

„Sedaa“ bedeutet im Persischen „Stimme“ und verbindet die traditionelle mongolische mit der orientalischen Musik zu einem ungewöhnlichen wie faszinierenden Ganzen. Die in ihrer mongolischen Heimat ausgebildeten Meistersänger Nasaa Nasanjargal, Naraa Naranbaatar - bekannt durch die Gruppe Transmongolia - und der virtuose Hackbrettspieler Ganzorig Davaakhuu entführen mit dem iranischen Multiinstrumentalisten Omid Bahadori in eine exotische Welt zwischen Orient und mongolischer Steppe. Die Gruppe gastiert am Sonntag, 6. Oktober, um 15.30 im Hennekens Hof.

Die Grundlage ihrer modernen Kompositionen bilden Naturklänge - erzeugt mit traditionellen Instrumenten und durch die Anwendung uralter Gesangstechniken nomadischer Vorfahren, bei denen ein Mensch mehrere Töne zugleich hervorbringt. Vibrierende Untertongesänge und der Kehlgesang Hömii sowie die wehmütigen Klänge der Pferdekopfgeige Morin Khuur und die perligen Töne des mit 120 Saiten bespannten Hackbretts verschmelzen zu einer Melange der Schwingungen.

Der Eintritt beträgt 18 Euro mit GN-Card 16 Euro, Schüler zahlen 9 Euro. Karten gibt es im Hennekens Hof Telefon 05922 777 195, bei der Touristinformation Bad Bentheim , Telefon 05922 98 330 und in der Buchhandlung Thalia Nordhorn, Telefon 05921 16993

