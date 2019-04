Mit einem Tanz in den Mai feiert die Alte Weberei Geburtstag

Nordhorn Mitten in der Woche, am Dienstag, 30. April, ist Tanzen angesagt. Eingeläutet wird die Nacht ab 17 Uhr im Biergarten des Brauhauses. Ab 20 Uhr heizt DJ Kampy im Brauhaus mit kräftigen Beats ein, Tanzbarkeit garantiert. Für alle, die es rockiger mögen, warten gleich zwei Highlights in der Alten Weberei. Um 21 Uhr starten Piano Pete & The Dirty Fingers, die Experten im Classic Rock. Mit 25 Jahren Bühnenerfahrung im Gepäck bringen sie ihre ganz eigenen Versionen beliebter Klassiker auf die Bühne. Besonders die Rockmusik der 70er und 80er Jahre hat es den Dirty Fingers angetan, musikalisches Können und große Spielfreude garantiert.

Aber damit noch nicht genug: Gleich im Anschluss spielt die Münsteraner Rockband Retocs. Was mit Guns N‘ Roses begann, hat sich zu einem umfangreichen Repertoire mit zahlreichen modernen Rock-Hits entwickelt. Die sechs Musiker, darunter zwei gebürtige Nordhorner, verstehen sich darauf, jedes Publikum mitzureißen.

Für Erfrischungen beim Tanzen sorgt das Grafschafter Brauhaus. In der verrückten Stunde, zwischen 21 und 22 Uhr gibt es anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Alten Weberei Freibier für alle. Und das Beste: Ein Ticket gilt für alle Veranstaltungen. Für 10 Euro können sowohl die Konzerte in der Alten Weberei als auch die Veranstaltung in der Grafschafter Brauerei besucht werden. GN-Card-Inhaber erhalten 2 Euro Rabatt. Tickets bekommen Sie im GN-Ticketshop bei Online-Bestellung unter www.gn-ticketshop.de, im Verlagshaus der Grafschafter Nachrichten (Coesfelder Hof 2, Nordhorn), im Reisebüro Richters (Bentheimer Straße 27, Nordhorn, Telefon 05921 88430), Georgies, VVV-Stadt- und Citymarketing, sowie bei ProTicket-Vorverkaufsstellen.

Exklusiv für GN-Card-Inhaber verlosen wir fünfmal zwei Freikarten. Rufen Sie einfach bis zum 8. April an unter 0137 9796496 (50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können stark abweichen) und geben das Stichwort „Tanz in den Mai“ an. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.