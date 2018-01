Literatur erleben in der Stadtbibliothek Nordhorn

gn Nordhorn. Am kommenden Montag, 15. Januar wird mit Birgit Lambers der erste Vorlesegast des Jahres in der Stadtbibliothek erwartet. Ab 19 Uhr spricht sie darüber, was ist, wenn die Eltern plötzlich alt sind.

Eines Tages ist es nämlich soweit, sagt sie: Die eigenen Eltern können ihr Leben nicht mehr alleine meistern, und die Kinder sind plötzlich in der Pflicht. Die Veranstaltung wird in Kooperation mit dem Gleichstellungsbüro der Stadt Nordhorn organisiert. Der Eintritt kostet zwölf Euro, GN-Card-Inhaber zahlen elf Euro.

Am Dienstag, 27. Februar ist Dennis Gastmann ab 20 Uhr in der Stadtbibliothek. Er liest aus seinem Buch „Der vorletzte Samurai“.

Dennis Gastmann entdeckt darin das Land der Rätsel, Regeln und Rituale: Japan. Gastmann ist nicht allein – seine Frau, die aus einer alten Samurai-Familie stammt, begleitet ihn. Die beiden bereisen den ganzen Inselstaat, von den Seen der Götter auf Hokkaido; bis zu den Vulkanen auf Kyushu, Tokio, Kioto und Osaka. Die Reiseerzählung ist das faszinierende Porträt eines Landes zwischen Ordnung und Anarchie, Besessenheit und Zen. Der Eintritt kostet 15 Euro. GN-Card-Inhaber zahlen 14 Euro.

Sina Trinkwalder ist am Mittwoch, 7. März ab 20 Uhr zu Gast in der Bücherei. „Im nächsten Leben ist es zu spät“ heißt ihr Buch. Zum Internationalen Frauentag und zur Ausstellung der Frauenberatungsstelle berichtet die bekannte Unternehmerin über Erfolge und Niederlagen und darüber, wie sie sich immer wieder aus dem Teufelskreis eigener und fremder Erwartungen befreit.

Sina Trinkwalders persönliches Erfolgskonzept – nie den Kopf sinken zu lassen, sondern Probleme zu fixieren, anzugehen und zu lösen – präsentiert sie klar, nachvollziehbar und immer mit einem Augenzwinkern. Der Eintritt kostet zwölf Euro, GN-Card-Inhaber zahlen elf Euro.

Heikko Deutschmann kommt am Montag, 12. März in die Bibliothek. Er liest ab 20 Uhr aus „Wir“ von Jewgeni Samjatin. Der Überwachungsstaat wird durch die fortschreitende Digitalisierung immer mehr zur erschreckenden Realität. Der bekannte Schauspieler und Hörbuch-Sprecher Heikko Deutschmann präsentiert mit Samjatins utopischem Roman „Wir“ einen russischen Klassiker, der aktueller ist denn je. Der Eintritt kostet 15 Euro. GN-Card-Inhaber zahlen 14 Euro.

Karten gibt es für alle Lesungen in der Stadtbibliothek Nordhorn, beim VVV und in der Buchhandlung Taube.

Wenn die Eltern alt werden: Darüber redet Birgit Lambers.

Sina Trinkwalder spricht über Erfolgskonzepte. Fotos: privat