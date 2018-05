Leserfahrt geht im Juni nach Borkum

n Nordhorn. Mit dem Reisebus geht es ab sechs Uhr morgens zunächst Richtung Emden. Dort steht der Katamaran „MS Nordlicht“ bereit, der die Gäste schnell und sicher auf die Nordseeinsel bringt. An Bord gibt es ein Frühstück. Die Rückkehr in der Grafschaft ist für 21 Uhr geplant. Der Fahrtpreis pro Person beträgt 84 Euro, Kinder zischen vier und elf Jahren zahlen 69 Euro. GN-Card-Inhaber erhalten fünf Prozent Rabatt. Informationen beim Reisebüro Richters an der Bentheimer Straße 27 in Nordhorn, Telefon 05921 88430.