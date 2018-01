Leser reisen an den Niederrhein

gn Nordhorn. Zunächst geht es nach Rees am Niederrhein. Dort gehen die Leser an Bord des Fahrgastschiffs „Stadt Rees“, dass sie auf einer gemütlichen Tour rheinaufwärts nach Duisburg bringt. Bei einer Rundfahrt durch den größten Binnenhafen Europas, dessen Erfolgsgeschichte 1716 am Zusammenfluss von Rhein und Ruhr begann, erfahren sie viel über das Gestern und Heute. Nach ihrer Ankunft in Xanten geht es genauso gemütlich zurück in die Grafschaft. Die Bus-Tagesfahrt ab und bis Grafschaft wird am 7. Mai angeboten und kostet 59,90 Euro. GN-Card-Inhaber bekommen fünf Prozent Rabatt. Infos beim Reisebüro Richters Telefon 05921 88430.