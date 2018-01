Karten für das Grafschaft Open Air gewinnen

gn Nordhorn. Am Nachmittag des 25. August wird die Festwiese der Bentheimer Eisenbahn zur Konzertarena. „Da müsste Musik sein, überall wo du bist!“ wird Wincent Weiss dann singen oder auch seinen Titel „Feuerwerk“. Weiss ist zurzeit einer der deutschsprachigen Newcomer. Der ehemalige Castingshow-Teilnehmer wurde bekannt mit seiner Coverversion von Elifs „Unter meiner Haut“ und katapultierte sich damit zusammen mit Gestört aber Geil in die Charts.

Zusammen mit dem Rapper Sido und der Single „Blau“ hat sich Amanda in die Charts gesungen. Rap, Soul und Pop, Straße und Konzerthalle, die Berliner Schnauze macht alles. Das weiß auch Mark Forster und ging mit ihr im vergangenen Jahr gemeinsam auf Tournee.

Michael Patrick Kelly steht schon sein ganzes Leben lang auf den Bühnen und Straßen und musiziert. Sein aktueller Hit „iD“ und das gleichnamige Album sind topplatziert. Im Format „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ ist Kelly äußerst präsent und erfolgreich. Sein neues Album orientiert sich vor allem am Folk, aber auch am Soul. Sechs Jahre lebte der Kelly-Spross als Mönch in der Stille eines Klosters. In Nordhorn darf es für ihn wieder laut zugehen.

„Ich lass für dich das Licht an“, „Lass uns gehen“ und „Spinner“ sind bekannte Hits der Revolverhelden. Musikalischer Höhepunkt war ihre „MTV Unplugged Tour“ 2016. Wie Kelly wollen sich auch die Revolverhelden bei „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ zurück in die Ohren einer breiten Öffentlichkeit singen.

Karten für das Festival kosten 49 Euro. GN-Card-Inhaber bekommen vier Euro Rabatt. Tickets gibt es unter www.gn-ticketshop.de, in Nordhorn im Verlagshaus der Grafschafter Nachrichten am Coesfelder Hof 2, im Reisebüro Richters an der Bentheimer Straße 27, bei Georgies am Stadtring , beim VVV, sowie bei allen bekannten ProTicket-Vorverkaufsstellen.

Beliebte Spinner: Revolverheld.

Alter Bekannter: Patrick Kelly.