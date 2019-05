Kammerchor in Lage: So klingen Feuer, Wasser, Luft, Erde

Lage Das Ensemble besteht aus ausgewählten Sängerinnen und Sängern zwischen 18 und 30 Jahren. Die Mitglieder kommen größtenteils aus der Stadt Braunschweig und deren Umland. Der Heimatchor der meisten Sängerinnen und Sänger ist die Braunschweiger Domsingschule. Mittlerweile leben sie jedoch in ganz Deutschland verteilt, darunter Berlin, Göttingen, Hannover, Hildesheim, Marburg und Osnabrück.

Das Ensemble hat es sich dennoch zur Aufgabe gemacht, das gemeinsame Chorsingen trotz der Entfernungen nicht aufzugeben. So treffen sich die Mitglieder nun etwa zweimal jährlich zu Probenphasen, um gemeinsam Programme für eigene Konzertreihen einzustudieren. Hinzu kommt das musikalische Gestalten von Gottesdiensten und anderen Veranstaltungen aller Art.

Unter dem Titel „ELEMENTS" wird der Chor Stücke erklingen lassen, die sich auf unterschiedlichste Weise mit den vier Elementen Feuer, Wasser, Luft und Erde beschäftigen. Dabei beleuchten die jungen Sängerinnen und Sänger verschiedene musikalische Stile und die enorme Wirkung der Elemente auf den Menschen und sein Handeln.