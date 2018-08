Jazz vom Feinsten in der Elbphilharmonie

Nordhorn Auf dieser 2-Tagesreise genießen die Teilnehmer die Klangwelt der Hamburger Elbphilharmonie beim Konzert „Tears for Esbjörn“ international renommierter Jazz-Künstler aus dem Norden. Darunter sind die schwedische Jazzsängerin Viktoria Tolstoy und Jazzgrößen wie der finnische Pianist Iiro Rantala oder der preisgekrönte Jazzgeiger Adam Bałdych.

Mit dem Bus geht es am 6. Oktober morgens ab sechs Uhr in Richtung Hansestadt. Bei einer Stadt- und Hafenrundfahrt können die Reiseteilnehmer Hamburg in Augenschein nehmen. Die Fahrt beinhaltet: Busfahrt im First-Class-Bus ab/bis Grafschaft, Übernachtung/Frühstück im 3-Sterne Hotel Ambassador, Abendessen vor dem Konzert im Hotel, Eintrittskarte (PK3) für das Konzert „Tears for Esbjörn“ am 6. Oktober um 20 Uhr, eine zweistündige Stadtrundfahrt und eine Hafenrundfahrt.

Der Reisepreis beträgt 249 Euro pro Person. GN-Card-Inhaber erhalten fünf Prozent Rabatt. Buchungen und Informationen beim Reisebüro Richters, Nordhorn, Telefon 05921 88430.