HSG will auch den starken ASV Hamm besiegen

Mit dem ASV Hamm-Westfalen ist eine Mannschaft in Nordhorn zu Gast, die alles in die Waagschale werfen wird, um die eigenen Ambitionen auf einen der vorderen Spitzenplätze weiterhin zu wahren.

Die Gäste aus Westfalen, die bereits in der Vorsaison ihre Mannschaft erheblich verjüngt, und die am Ende der Spielzeit einen guten sechsten Tabellenplatz erreicht haben, sind bei ihrer Kaderplanung für die laufende Spielserie erneut aktiv geworden. Bei sieben Spielern, die den Verein verlassen haben, sind sieben Neuzugänge unter Vertrag genommen worden. Unter ihnen sind Oliver Krechel (Tor), Oliver Milde (RL), Mex Raguse (RL) und Sören Südmeier (RM).

Mit ihrem neuen Mannschaftsgefüge aus erstligaerfahrenen Leistungsträgern und talentierten jüngeren Akteuren sind die Westfalen bisher voll durchgestartet, um im Optimalfall den Aufstieg in die 1. Bundesliga perfekt zu machen. Die Messlatte in dieser Begegnung ist für beide Teams sehr hoch angesetzt, schauen wir mal, wer am Ende die Oberhand behält.

Wie gewohnt wird auch wieder der Fanbus zum Heimspiel eingesetzt. Alle Fans können den kostenlosen Transfer von der Lingener EmslandArena zum Nordhorner Euregium nutzen. Abfahrt ist um 18 Uhr an der EmslandArena.

Stehplatzkarten für diese Partie gibt es in allen Vorverkaufsstellen, online, sowie in der Nordhorner Geschäftsstelle. Der GN-Card-Rabatt beträgt auf Sitzplätze 1,50 Euro, auf Stehplätze 1 Euro.

Exklusiv für GN-Card-Inhaber verlosen wir fünfmal zwei Freikarten. Rufen Sie einfach bis zum 15. April an unter 0137 9796409 (50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können stark abweichen) und geben das Stichwort „HSG“ an. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.