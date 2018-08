HSG-Derby gegen Emsdetten verspricht Spannung

Nordhorn Am kommenden Wochenende starten alle Teams der 2. Handball-Bundesliga in die neue Saison. Für die HSG Nordhorn-Lingen geht es am ersten Spieltag zum Ligarivalen TV Emsdetten. Zahlreiche Fans werden ihr Team um 18 Uhr in der Ems-Halle unterstützen.

Dieses Aufeinandertreffen ist für alle Beteiligten ein besonderes Spiel. Jahrelange Derbys sind in der 2. Handball-Bundesliga undenkbar. Emsdettens Trainer Daniel Kubes, der selbst von 2006 bis 2008 das Trikot der HSG trug, freut sich immer wieder, auf seinen alten Verein zu treffen. Die Zuschauer können sich auf ein packendes, hochklassiges aber vor allem spannendes und emotionales Spiel freuen.

Eine Woche später, am Sonntag, 2. September, tritt die HSG Nordhorn-Lingen zuhause gegen den Bundesligaabsteiger TV Hüttenberg an. Anpfiff ist um 17 Uhr im Nordhorner Euregium. Hüttenberg wird die HSG ordentlich fordern. Trotz eines großen Umbruchs mit elf Abgängen und nur sechs Neuzugängen bereitete sich das Team von Trainer Emir Kurtagic bestmöglich auf die neue Saison vor. Trainer Heiner Bültmann wird weiterhin auf seinen Kapitän Alex Terwolbeck (Fuß-OP), sowie auf seinen Rückraum-Shooter Jens Wiese (Schulter-OP) verzichten müssen. Tickets für das Spiel gibt es noch ausreichend. Die HSG Nordhorn-Lingen hofft auf die Unterstützung der Fans — vor allem beim Heimspiel. Karten für diese Partie gibt es bei allen Vorverkaufsstellen, online, sowie in der Nordhorner HSG-Geschäftsstelle. Der GN-Card-Rabatt beträgt auf Sitzplätze 1,50 Euro, auf Stehplätze ein Euro.

Exklusiv für GN-Card-Inhaber verlosen wir fünf mal zwei Sitzplatzkarten. Rufen Sie einfach bis zum 27. August an unter 0137 979 23 23 (50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können stark abweichen) und geben Sie als Lösung das Stichwort „HSG“ an. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.