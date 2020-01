/ Lesedauer: ca. 1min GN-Card-Rabatt für 196.„pro-nota“-Konzert

Das mittlerweile 196. „pro-nota“-Konzert bestreiten Max Vogler (Oboe) und Leon Wenzel (Klavier) am Samstag, 25. Januar, 20 Uhr, im Manz-Saal des NINO-Hochbaus an der NINO-Allee 11 in Nordhorn.