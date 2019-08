GN-Card-Partner Bon Café Events stellt sich vor

Nordhorn Die Adresse für gepflegtes Ausgehen, Essengehen und Feiern in Nordhorn heißt Hagenstraße 36. Im Zentrum der Stadt bietet das Bon Café Events außergewöhnliche (Food)-Events an, wie zum Beispiel die Quaranta Metri, ein sommerliches Dinner auf dem Platz vor dem Café an einem 40 Meter langen Tisch. Oder Partys mit internationalen Stars, wie die Summer Sunset mit Dante Thomas vor wenigen Wochen.

Darüber hinaus stehen Inhaber Hayk Avetisyan und sein Team auch für Feiern an anderen Orten zur Verfügung, bei Firmen und Privatpersonen. Inzwischen hat sich das Bon Café Events als Eventplaner in der Grafschaft und im Emsland etabliert und ist für namhafte Unternehmen tätig.

Dazu werden die Auftraggeber von der ersten Idee bis zur professionellen Durchführung begleitet. „Wir erstellen für jeden Gast in einem persönlichen Gespräch ein maßgeschneidertes und unverbindliches Angebot. Zuvor stehen wir für Fragen, Informationen und eine unverbindliche Beratung mit einem Glas Sekt gerne zur Verfügung“, sagt Avetisyan.

Schwerpunkt des Bon Café Events ist die Event- und Erlebnisgastronomie. Hayk Avetisyan schwärmt davon, die erste Erlebnisgastronomie Nordhorns anzubieten, in der besondere Events wie Krimidinner, Cocktailkurse und vieles mehr veranstaltet werden können: „Wir bieten eine Location für Events an, die begeistern, individuell, exklusiv und einmalig sind.“

Das Bon Café Events kann künftig für Anlässe wie Familien-, Firmenfeiern und Tagungen genutzt werden (10 bis 50 Personen), wenn zum Geburtstagsbrunch eingeladen wird, zu Frühschoppen, Kaffee- und Kuchen-Tafeln und anderen Festlichkeiten. Für größere Gesellschaften (bis zu 120 Personen) steht die benachbarte Havana-Bar zur Verfügung. GN-Card Inhaber sparen bis zu 100 Euro.

Das Bon Café Events wird aber auch weiterhin bei größeren Veranstaltungen in der Innenstadt die Türen öffnen, wie zum Beispiel beim Holschenmarkt, Goldenen Oktober und Weihnachtsmarkt. „Speziell für Weihnachten können sich die Gäste noch auf eine Überraschung freuen“, kündigt Avetisyan an. Bis dahin gibt es donnerstags im Bon Café Events das Flammkuchen All you can eat — auch ohne Reservierung. Jeder erste Donnerstag im Monat ist „Fierobend Vino“: Von 17 bis 21 Uhr schenkt Sommelière Sylvia van Aans besondere Weine aus und berät die Gäste. Nächster Termin ist am Donnerstag, 5. September. Ein Wein-Einsteiger-Seminar mit Sommelière Sylvia van Aans findet am Sonntag, 8. September statt.

Alle aktuellen Informationen finden Gäste unter www.facebook.com/boncafe.nordhorn/

