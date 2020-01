Gilla Cremer im Schüttorfer Theater zu Gast

Schüttorf Gilla Cremer, Preisträgerin des INTHEGA-Sonderpreises 2015 hat nach ihrem Erfolg im Theater der Obergrafschaft mit der Produktion „Die Dinge meiner Eltern“ einen nachhaltigen überwältigenden Abend hinterlassen. Es war einer der Höhepunkte in der Theatersaison 2017/18. Nun bringt diese Ausnahmekünstlerin ein neues Juwel auf die Bühne: FREUNDSCHAFT. Sicherlich wieder ein Abend der lange nachklingen wird.

Wer gute Freunde hat, sagen die Wissenschaftler, wird seltener krank, lebt länger und glücklicher! Aber was ist ein wahrer Freund, eine gute Freundin? Wie viele davon haben wir und wo hat die Freundschaft ein Ende?

Ein eingespieltes Theater-Duo packt das Thema beherzt an und begleitet vier Schulfreunde auf ihren Lebenswegen. In einer feinfühligen Mischung aus Satire, Intellekt und Poesie verfolgt das Publikum das Leben der vier Freunde: Wie sie das erste Mal Missgunst und Eifersucht erfahren, auf Vertrauen und Nähe bauen und Respekt und Akzeptanz den anderen gegenüber empfinden. Die Schauspielerin Gilla Cremer und der Pianist Gerd Bellmann besingen die Freundschaft, zeigen uns ihre Gesichter und erzählen Geschichten, die ebenso von Verlust und Enttäuschung handeln wie von Vertrauen, Trost und Freude. Gefühlvoll und berührend hält Gilla Cremer in ihrer dynamischen One-Woman-Show ein Plädoyer für eine Freundschaft und regt gleichzeitig mit ihrem Stück zum Nachdenken an. Karten kosten 22 Euro (GN-Card-Inhaber erhalten 2 Euro Rabatt). und sind in Schüttorf erhältlich im Pluspunkt, Kirchgasse 2, und in der Buchhandlung Moldwurf, Föhnstraße 8; in Bad Bentheim bei der Touristinformation, Schlossstraße 18; in Nordhorn bei Georgies LP-CD-Laden, Stadtring 33-35.

Exklusiv für GN-Card-Inhaber verlosen wir fünfmal zwei Freikarten. Rufen Sie einfach bis zum 21. Januar an unter Telefon 0137 9796408 (50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können stark abweichen) und geben Sie als Lösung das Stichwort „Freundschaft“ an. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.