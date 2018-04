Gelingt ein Sieg über den Bergischen HC?

gn Nordhorn. Am Sonntag, 15. April steht um 17 Uhr im Nordhorner Euregium eine Revanche gegen den Bergischen HC auf dem Spielplan. Alle Beteiligten freuen sich auf das Spiel gegen den Aufstiegskandidaten aus Wuppertal.

Das Spiel gegen den Tabellenersten wird einiges abverlangen. Die Mannschaft von Sebastian Hinze galt in den ersten 15 Spielen als unbesiegbar. Der VfL Lübeck-Schwartau brachte den Siegeszug des BHCs am 16. Spieltag mit einem Auswärtssieg (25:30) zum Stoppen. Eine durchweg positive konstante Leistung mit 27 Siegen und nur zwei Niederlangen bringt das Team aus dem Rheinland an die Tabellenspitze.

Im Hinspiel musste die Mannschaft von Trainer Heiner Bültmann eine bittere Auswärtsniederlage einstecken (29:18). Dies gilt es nun im Rückspiel vor heimischem Publikum wiedergut zu machen.

An diesem Spieltag wird daher wieder die volle Unterstützung der Zuschauer gefragt sein. Aus der HSG-Geschäftsstelle heißt es: „Zieht euch rot an und baut die „Rote Wand“ im Nordhorner Euregium in den Zuschauerrängen auf.“

Noch gibt es Steh- und Sitzplatzkarten in allen Vorverkaufsstellen, online sowie in der Nordhorner HSG-Geschäftsstelle in der Bahnhofstraße, Telefon 05921-7960. Der GN-Card-Rabatt beträgt auf Sitzplätze 1,50 Euro, auf Stehplätze 1 Euro.

Exklusiv für GN-Card-Inhaber verlosen wir drei mal zwei Eintrittskarten. Rufen Sie einfach bis zum 09. April an unter 0137 9796496 (50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können stark abweichen) und geben Sie als Lösung das Stichwort „HSG“ an. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.