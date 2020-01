Für einen Tag mit den GN nach Delfzijl

Nordhorn/Leer Im Anschluss an die Busfahrt von Nordhorn nach Leer wartet schon das Ems-Traumschiff „Warsteiner Admiral“ mit einem leckeren und reichhaltigen Bordfrühstück auf Sie. Entspannt schippern die GN-Leser bei kleinen Geschichten und „Döntjes“ (erzählt vom Kapitän) über die Ems, vorbei am Sperrwerk Gandersum und über den Dollart, nach Delfzijl mit seinem robusten Charme. Sie haben circa zweieinhalb Stunden Zeit, den heutigen Markt und die kleine niederländische Seehafenstadt zu erkunden, bevor es per Schiff zurück nach Leer geht und die Busrückfahrt beginnt.

Die Abfahrt ist um 7.30 Uhr, die Rückkehr ist für 18 Uhr vorgesehen. Termin: Mittwoch, 13. Mai 2020.

Der Preis pro Person beträgt 75,90 Euro. GN-Card-Inhaber erhalten fünf Prozent Rabatt. Buchung/Information: beim Reisebüro Richters, Bentheimer Straße 27, 48529 Nordhorn, Telefon 05921 88430.