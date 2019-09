Fünf Prozent bei Hamburg-Tour

Mit GN-Card auf Tour geht es am 13. und 14. Januar zu einem Konzert des Tenors Juan Diego Florez in der Elbphilharmonie nach Hamburg. Inhaber der GN-Card erhalten fünf Prozent Rabatt.

Mit einer beachtenswerten Karriere, die bereits mehr als 20 Jahre andauert, hat sich Juan Diego Flórez dank seines ausdrucksvollen Gesangs als einer der besten Opernsänger weltweit etabliert. Der peruanisch-österreichische Tenor wird von den Symphonikern Hamburg unter Leitung von Dirigent Andrea Gasperin begleitet und ist in Hamburg mit berühmten Arien aus Opern wie „Rigoletto“ und „La traviata“ von Giuseppe Verdi zu erleben. Abgerundet wird unser Programm durch eine einstündige Führung auf der Elbinsel Wasserkunst am Anreise- sowie eine Führung durch das Hamburger Rathaus am Abreisetag.

Zu den Leistungen der Fahrt gehören die Busfahrt im First-Class-Bus, eine Übernachtung mit Frühstück im im Vier-Sterne-Mercure Hotel Hamburg Mitte, ein Abendessen vor der Veranstaltung im Hotel, eine Eintrittskarte der Preisklasse 3 für das Konzert von Juan Diego Flórez am 13. Januar im großen Saal, die Führung durch die Elbinsel Wasserkunst sowie die Rathausführung. Der Reisetermin ist am Montag und Dienstag, 13. und 14. Januar 2020. Der Preis pro Person im Doppelzimmer mit Halbpension beträgt 319 Euro, Einzelzimmerzuschlag 45 Euro.

Buchung/ Information beim Reisebüro Richters, Bentheimer Straße 27, 48529 Nordhorn, Telefon 05921 88430.