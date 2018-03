Frühlingsmode zum GN-Card-Vorteilspreis

gn NORDHORN. Ganze zehn Euro können die Abonnenten der Grafschafter Nachrichten bis Ende März bei Cecil, Esprit, Street One und CC.Fashion sparen, wenn sie den Original-Gutschein aus dem Gutscheinkalender und ihre GN-Card ab einem Einkaufswert von 50 Euro vorlegen.

Wer die Wintergarderobe nun endgültig einmotten will, dem bieten die vier Geschäfte farbenfrohe Alternativen zum Winterblau und Eisgrau. Reduzierte Ware ist dabei eingeschlossen.

Das Geschäft Cecil befindet sich an der Bleiche 1, Esprit, Street One und CC.Fashion sind in den Vechte-Arkaden untergebracht. Die Gutscheine gelten übrigens ausschließlich im jeweiligen Monat und im Original in Verbindung mit der GN-Card. Übrigens: Detailangaben zum Vorteilsangebot finden die Leser auf den jeweiligen Kalenderblättern und auf den Original-Gutscheinen.