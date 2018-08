Fans sollen ihre HSG kräftig anfeuern

Nordhorn-Lingen Mit den Neuzugängen Bart Ravensbergen (Sélestat Alsace), Georg Pöhle (TV Emsdetten) und Julian Possehl (ASV Hamm-Westfalen) verstärkte sich die HSG Nordhorn-Lingen auf der Torwartposition und im Rückraum. Bevor die Ligaspiele wieder beginnen, steht zunächst die erste Pokalrunde des DHB-Pokals (18./19. August) an. Die HSG Nordhorn-Lingen zog das schwere Los und tritt gegen den deutschen Meister an, die SG Flensburg-Handewitt. Viele mitreisende Fans werden in dieser Pokalrunde die HSG samstags um 15 Uhr in Halver unterstützen.

Unter dem Motto #zusammen1ziel startet die HSG Nordhorn-Lingen am 26. August in die neue Spielzeit. Bei dem Auswärtsderby gegen den TV Emsdetten hofft die HSG Nordhorn-Lingen, erstmals punkten zu können. Das Auftaktspiel findet am Sonntag um 18 Uhr in der Ems-Halle Emsdetten statt. Große Ziele erreicht man nur gemeinsam, daher wird auch in dieser Saison wieder die volle Unterstützung der Fans gefragt sein. Mit insgesamt 46.362 Zuschauern sicherte sich die HSG Nordhorn-Lingen in der vergangenen Saison den ersten Platz der Zuschauertabelle. An diesen Erfolg möchte die HSG auch in dieser Saison anknüpfen und die Spiele erneut zu unvergesslichen Erlebnissen machen. Durchschnittlich 2440 Zuschauer unterstützten pro Spiel ihre Heimmannschaft und peitschten sie so zum Sieg. Am Sonntag, 2. September, hat das Warten ein Ende, es steht das erste Heimspiel der neuen Saison an. Die HSG Nordhorn-Lingen empfängt im Nordhorner Euregium (Anpfiff 17 Uhr) den Absteiger aus der ersten Liga, TV Hüttenberg. Alle Zuschauer können sich auf ein kampfstarkes Spiel freuen. Wer die 19 Heimspiele des Handball-Zweitligisten HSG Nordhorn-Lingen erleben will, nimmt an der Verlosung teil und hat Chancen auf zwei Dauerkarten für die kommende Spielzeit.

Exklusiv für GN-Card-Inhaber verlosen wir zwei Dauerkarten für die Heimspiele der HSG Nordhorn-Lingen in der Saison 2018/2019. Rufen Sie einfach bis zum 16. August an unter 0137 9792323 (50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können stark abweichen) und geben Sie als Lösung das Stichwort „HSG“ an. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.